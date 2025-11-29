Schlager meets Dance

Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen

Schlager meets Dance  - DIE Party mit allen Kultschlagern,Popschlagern und NDW gepaart mit aktuellen Charts, Danceclassics für alle, die gerne Tanzen und Feiern.

Von Dschingis Khan über Helene Fischer bis zu David Guetta - von Wolfgang Petry über Hubert Kah bis zu Robin Schulz.

DJ Timmy sorgt für den richtigen Mix und für eine volle Tanzfläche und ausgelassene Stimmung!

Routiniert präsentiert er den perfekten Mix dieser ungewöhnlichen Party!

Mach die Nacht zum Tag und sei dabei!

