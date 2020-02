Schlager verbindet! Schlager ist Heimatgefühl! Schlager ist einfach! Schlager ist echt!

Genau das alles und noch viel mehr lieben wir so am Schlager. An solchen Abenden wird zusammen zu dem besten was der deutschsprachige Schlager zu bieten hat gemeinsam ein riesen Fest gefeiert. Zu verschiedenen Specials an der Theke schunkeln wir oder schwingen wir ausgelassen unser Tanzbein- An diesem Abend ist für jeden was dabei.