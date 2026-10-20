Schlager-Party

Die besten Hits von damals bis heute – hier wird gefeiert, bis der DJ nicht mehr kann! 🎉

Unsere DJs bringen euch die volle Ladung Partystimmung auf die Tanzfläche!

Von den legendären Klassikern von Rex Gildo bis zu den neuesten Ohrwürmern von Helene Fischer – hier ist für jeden was dabei.

Freut euch auf eine bunte Mischung der größten Hits, jede Menge gute Laune und eine Stimmung, die einfach mitreißt.

Ein Abend voller Spaß, Tanz und unvergesslicher Momente – das wird eine Partynacht, über die ihr noch lange reden werdet!

Also: Rein in die Tanzschuhe und ab auf die Piste