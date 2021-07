artmedia Schlager Sommertour

Bad Mergentheim macht es möglich: Nach über einem Jahr, in dem kein Konzert stattfinden durfte und alle Künstler zu Hause bleiben mussten, gibt es am 22. August ein exklusives Konzert der „Schlager-Sommertour 2021“ im Kurgarten in Bad Mergentheim.

Gemeinsam mit der Kurverwaltung präsentieren die TV-Stars Patrick Lindner und Anna-Carina Woitschack sowie Mara Kayser und Nadin Meypo ein Konzertprogramm unter freiem Himmel.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigten seine Beliebtheit beim Publikum. Kombiniert mit seinen Glanzleistungen als Moderator, der auf 36 eigene TV-Shows bei ZDF und ARD zurückblicken kann (u.a. „So ein Tag mit guten Freunden“, „Patrick Lindner persönlich“, „Patrick Lindner Show“), Schauspieler („Das Traumschiff“, „SOKO 5113“) und Buchautor, zählt der gebürtige Münchner, der in der RTL-Show „Let’s Dance“ auch sein tänzerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellte, seit Jahren zu den wenigen ganz großen Allround-Superstars im deutschen Showgeschäft.

Anna-Carina Woitschack, die Ehefrau von ARD-Moderator Stefan Mross gastiert zum ersten Mal in Bad Mergentheim auf der Bühne. Sie wurde durch ihre Teilnahme bei „DSDS-Deutschland sucht den Superstar“ bundesweit bekannt, als sie sich bis ins Finale vorkämpfte. Das sympathische Stimmwunder überzeugte, damals wie heute, mit ihrer Natürlichkeit, Emotionen und ihrer ansteckenden positiven Lebenseinstellung. Mit ihrem neuen Song konnte sie sich auch wieder in den deutschen Charts platzieren und sorgt bei ihren Fans für Begeisterung. Sie wird die Herzen der Gäste im Sturm erobern.

Mara Kayser gilt als Grand Dame des deutschen Schlagers. Das Erfolgsgeheimnis der „Künstlerin des Jahres“ ist ist ihre Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und gefühlvollen Songs. „Gerade heute ist es wichtig, Gefühle zu zeigen“, findet Mara Kayser. „In unserer schnelllebigen Zeit sind sie unser kostbarster Schatz.“ Ein Schatz, den die Sängerin mit ihren Fans teilen möchte. Jedes ihrer Lieder – vom fröhlich-optimistischen Stimmungshit bis zum einfühlsamen Liebeslied – singt sie voller Hingabe. „Die Musik ist meine Sprache.“

Nadin Meypo zählt in der Schlagerbranche als Geheimtipp unter den Schlagerfans. Die emotionsgeladene Sängerin hat in den letzten Monaten zahlreiche Hitparaden

Außerdem können die Fans gemeinsam feiern mit Nadin Meypo. Die strahlende Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Mit ihrer aktuellen Single ist sie derzeit in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der sich auch verantwortlich zeichnet für Beatrice Egli und Semino Rossi. Sie ist ein absoluter Geheimtipp in der Schlagerbranche.

Das Konzert wird unter Berücksichtigung aller aktuellen Corona-Regelungen durchgeführt. Es sind nur wenige Tickets verfügbar. Buchen Sie rechtzeitig ein Ticket und genießen Sie endlich wieder die einzigartige Schlagermusik.