Schlagerabend mit Toast Hawaii

Schunkeln, Schwelgen und Feiern mit Original-Liedern mit DJ Hadley!

Inkl. Leckere Toasts “satt” mit vielen Varianten vom Büfett und inkl. eine Schöpfkelle aus der Wein-Bowle!

“Sieben Fässer Wein können manchmal die Rettung sein!” Die Zeiten der Berliner Hitparade mit Dieter Thomas Heck sind zwar definitiv vorbei. Aber nach 25 Jahren der letzten “ZDF- Hitparade live aus Berlin” feiern wir im Takt zu den größten Songs der deutschen Schlagergeschichte – von Roy Black über Udo Jürgens, Roland Kaiser und Mary Roos bis Rex Gildo, u.v.m.!

Für die gute Laune und beste Stimmung sorgt DJ Hadley, bekannt aus Funk und Fernsehen. Wie bei DER Hitparade singt er ab und zu sogar live über Playback und auch Karaoke ist möglich! Ein nostalgischer, stimmungsvoller, fröhlicher, ausgelassener und denkwürdiger Tanzabend!

Die nötige Energie holen wir uns über schmackhafte Variationen von Toast-Hawaii oder auch Hawaii-Toast, der bis in die frühen 80er Jahre zum wöchentlichen Speiseplan vieler Familien gehörte und bei den Boomern auch heute noch gehört. In gut ausgesuchten Kneipen steht dieses Wahnsinnsgericht immer noch auf der Karte. Ihr bekommt eine Vielzahl an verschiedenen Toasts, Kräutern, Bei- und Auflagen und Käsesorten!

Neben dem Scheibletten-Klassiker gibt es z.B. – Boa ey! – frischgebackenen Toast, dünn mit Kräuterbutter bestrichen, wird belegt mit hauchdünnem gesmoktem Roastbeef, saftig angegrillter frischer Ananas, getoppt mit geflammtem Allgäuer Bergkäse und Preiselbeeren… ! Und natürlich weitere Sensationen.

Extra und dazu gibt’s leckere selbstgemachte Bowle, leckere Weine der Becksteiner Winzer und süffige Distelhäuser Biere…

Vokuhila und Schlaghosen erwünscht – das gibt einen Extra-Toast!