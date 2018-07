Schlagernacht #1

Nino de Angelo lädt zur ersten Stuttgarter Schlagernacht - Nadine Maikler, Eli Melinda, Irene di Turi und Melanie im Vorprogramm

Seit mehr als 30 Jahren gilt er als Deutschlands stimmstärkster Sänger – und das nicht nur im Genre deutscher Popmusik. Jetzt tritt Nino de Angelo, charismatischer Ausnahmeinterpret, bei der ersten Stuttgarter Schlagernacht am 22. September im LKA-Longhorn auf. Doch bevor der hanseatische Schlagerkönig mit der tief-prägnanten Stimme Hits wie „Jenseits von Eden“ intoniert, werden vier frisch-fantastische Deutschpop-Prinzessinnen bereits für beste Schlagerlaune gesorgt haben: Mit Nadine Maikler, Eli Melinda, Melanie und Irene di Turi gelang es den Veranstaltern vier blutjunge Sängerinnen auf die Bühne zu bringen, die - so ist man sich in der Branche einig - allesamt zu den Aufsteigerinnen im boomenden Feld des neuen deutschen Popschlagers gehören. Jede einzelne hat zwar ihren eigenen Stil, doch eines haben alle gemeinsam: jeder wird eine große Zukunft im harten Geschäft der leichten Muse vorausgesagt. Und auch wenn man ihre Namen vielleicht noch nicht kennen mag, ihre Songs sind reichlich bekannt im (Schlager-)Land. Denn sie alle schafften es, sich in den Top100 der Offiziellen Deutschen Radiocharts zu platzieren. Pop-Ohrwürmer wie „Unser Moment“ ( Nadine Maikler ) „Lass mich in deine Träume rein“ und „Unsagbar nah“ ( Eli Melinda ) , „Nur da scheint die Sonne“ (Irene Di Turi) oder „Heute Nacht“ ( Melanie ) gehören allesamt zu den meistgespielten Songs in den Deutschen Radiostationen, und natürlich auch bei Radio VHR, einem der bundesweit größten Schlagerradios. Der Sender aus Weissach, Medienpartner der 1. Stuttgarter Schlagernacht, zeichnete auch für die Auswahl der Acts verantwortlich.

Die immer größer werdende Schlagergemeinde im Mittleren Neckarraum jedenfalls darf sich freuen - auf einen stimmungsvollen Abend der Hits, viel guter Laune und noch mehr Gänsehautgefühlen. Dargeboten von Deutschlands Schlagerkönig und vier aufstrebenden Pop-Prinzessinnen.