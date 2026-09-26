Schlagerparade auf dem Hörnle

Lass die Sonne in dein Herz mit Liane und den Capris. Einen bunten Schlagerabend voll guter Laune und bester Stimmung auf dem Hörnle genießen.
Info
Waldschenke Hörnle Hörnle 1, 74336 Dürrenzimmern
Konzerte & Live-Musik
Schlagerparade mit Liane und den Capris in der Waldschenke Hörnle
Waldschenke Hörnle Hörnle 1, 74336 Dürrenzimmern
Lass die Sonne in dein Herz mit Liane und den Capris. Einen bunten Schlagerabend voll guter Laune und bester Stimmung auf dem Hörnle genießen.
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