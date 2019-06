Schlagerparty auf dem Landgut Lingental

× Erweitern © GÖTTMANN Schlagerparty

Kult- und Partyschlager mit den Schlagerfreunden Stefan & Tscho,

den offiziellen Tour-DJs von Dieter-Thomas Kuhn

Das Kult-Event mit den besten Schlager-DJs auf dem Zauberhaften Landgut Lingental.

Die Schlagerfreunde Stefan & Tscho sind die offiziellen Tour-DJs von Dieter-Thomas Kuhn. Und deshalb wissen sie genau, wie man mit Kult- und Partyschlagern die Stimmung in der Festscheune zum Kochen bringt.

Das verrückteste Schlager-Outfit wird mit einem € 100-Gutschein vom Landgut Lingental prämiert! Also rein in Schlaghose, Polyesterhemd und die Plateauschuhe. Zusätzlich verlosen wir unter allen Besuchern Reisegutscheine im Wert von 4 x € 100,- vom RIZ-Reisebüro in Ziegelhausen.

Für Gruppen, wie Geburtstage, Junggesellenabschiede usw. gibt es Sonderpreise.