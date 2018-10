SCHLAGERPARTY VOL. 1 mit Familie Hossa

Das 70er Jahre Déjà-vu im Tammer Bürgersaal!

Treten Sie ein und nehmen Sie Platz, so heißt es am 23. November im Bürgersaal in Tamm, denn hier baut die Schlager-Familie Hossa ihr mobiles Wohnzimmer auf. Vor Ihnen liegt eine Reise in eine Zeit voller Nostalgie – eine Reise durch die Kultschlager der 70er Jahre und die Hits der Neuen Deutschen Welle. Familie Hossa nimmt die Zuhörer mit in eine Ära, in der Schlaghosen, Plateauschuhe und Brusthaare hip waren und die „Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck ein absoluter Pflichttermin.

Mit ihrer Show und einer detailverliebten Kulisse, die ihresgleichen sucht, hat sich die Band in kürzester Zeit den Ruf einer der bestgebuchten Schlager- und Party-Bands im deutschsprachigen Raum erspielt. Fliegende Kostümwechsel sorgen außerdem dafür, dass bei einer „Familie Hossa“-Show ja keine Langeweile aufkommt. Zahlreiche Auftritte zur Prime Time auf Stadtfesten, Firmenfeiern und Festivals in der ganzen Republik zeugen von der hohen Qualität der Band. Ihre Coverversionen irgendwo zwischen Dieter Thomas Kuhn, eigener Interpretation und Original kommen überall an. Höhepunkte dabei bilden Auftritte mit Schlager-Stars wie Norman Langen, Guildo Horn, Chris Roberts und dem „König von Mallorca“ Jürgen Drews, sowie bei zahlreichen SWR-Schlagerpartys.

Lassen Sie es sich gesagt sein: Die Familie Hossa reißt auch die größte Couchpotato vom Stuhl. Und so gemütlich das Wohnzimmer der musikalischen Großfamilie auch sein mag: Sitzen bleiben ist nicht, hier sind Tanzen, Feiern und Mitsingen angesagt! Hossa!