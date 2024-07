Nach Pforzheim, Stuttgart, Winnenden und Waiblingen kommt die Schlagerparty XL mit ihren aus Funk-und Fernsehen bekannten Künstlern jetzt auch auf die Burg Stettenfels in Untergruppenbach.

Mit einem Mix aus ihren Radio-Hits und bekannten Titeln aus Schlager und Schlagerpop begeistern die vier Künstler ihr Publikum.

Tanja & Ines: Das Power-Duo

Sie gelten als absolute Aufsteiger der Schlagerszene: Tanja & Ines, Powerduo aus Ludwigsburg. Nicht weniger als vier Wochen stand ihr Hit „Zeit zu leben“ auf Platz 1 der SWR 4 – Hörer Hitparade. In über zwölf TV-Sendungen waren sie als Solo-Sängerinnen der legendären Fischerchöre zu erleben. Mit Songs wie „Feuerwerk der Liebe“ haben sie sich nun auch in der Schlagerszene einen Namen gemacht!

Steffen Sturm: der Phil Collins des Schlagers

Sechsstellige Plays und Views bei Spotify und YouTube, dutzende TV-Sendungen, Platzierungen in den Top 100 der offiziellen deutschen Radiocharts sowie in den Top-10 der Amazon Schlagercharts - Mit selbst komponierten Schlagern wie „Achterbahn“, „Im Schatten der Nacht“ oder „Geh’ Deinen Weg“, -produziert von Helene-Fischer-Komponist Tim Peters – eroberte der singende Drummer die Herzen vieler Schlager-Fans. Nicht umsonst wird der sympathische Sänger „Phil Collins der Schlagerszene“ genannt.

Medialer Tausendsassa: Jörg Augenstein

Er war Gast in der SWR-Landesschau: Jörg Augenstein, bekannt aus vielen Radio-und TV – Sendungen wie SWR 4 oder STERN TV, gilt als einer der besten Entertainer der Schlagerszene. Ob in Waiblingens Talaue, dem Dortmunder Schlagercouch oder auch dem „Dream City“ – wo immer der temperamentvolle Gutelaune Sänger auftritt – mit seinen Hits wie „Good Morning Sunshine“, „Dieter Bohlens „Mit 17“ oder „Goodby my love“ begeistert er sein Publikum von der ersten Minute an.

Musikmachendes Model: Anuschka Miccoli

Ihre Wurzeln liegen in Italien, sie lebt bei Leonberg, ist Entertainerin und viel gebuchtes Model - doch ihre Liebe gehört der Musik: Anuschka Miccoli , ebenso stimmstark wie eloquent und attraktiv singt sie sich durch eine Mischung aus bekannten Schlagern und eigenen Mutmach-Songs.