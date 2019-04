Schlagerparty

Ich will nur feiern völlig unbeschwert

Jede Sekunde ist ein Wunderwerk

Wir spielen die Playlist, die nur uns gehört

Das ganze Leben ist ein Wunschkonzert ♫

Unsere Herzen schlagen Schlager ♥

Hey, was geht ab heut' Nacht? (Oh oh)

Tu was dich glücklich macht (oh oh)

Ich hab dich einfach nur so zum Spaß geküsst

Hätte ich bloß geahnt wir riskant das ist

Was geht ab? (Heute Nacht)

Kopfüber rein ins Leben, ich will dich

Da draußen wartet schon die Nacht auf mich

Ich hab Fieber, so richtig Lampenfieber

kommt rum schwingt das Tanzbein zu den Besten, Lustigsten und Heißesten Schlagerhits was das Deutschsprachige so zu bieten hat !

Wo? Pflaumenbaum Reutlingen: Emil-Adolff-Straße 14, 72760 Reutlingen