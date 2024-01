Schlagersänger NIC Live im Samba!

Nic gastiert ein zweites Mal im Samba,nach dem erfolgreichen COMEBACK am 29.10.2021 im Samba Nürtingen, präsentiert er heute seine neuesten und größten Hits auf der Samba - Showbühne.

Eintritt 7,00€ zzgl. Mindestverzehr

"Einen Stern, der deinen Namen trägt“

38 Wochen in der Top 100 und mit über 22 Wochen in den offiziellen Top 10 Charts. Zu Gast in zahlreichen TV Shows, u.a. Florian Silbereisen (Frühlingsfest der Volksmusik & Winterfest der Volksmusik), im ZDF Fernsehgarten, Immer wieder Sonntags, Die Neue Hitparade (RTL 2), Bingoshow (NDR), Akte’09 (Sat1), Apresski-Hits (RTL2) Ballermann-Hits (RTL2), usw.

Auszug der größten Hits

* Einen Stern (der deinen Namen trägt)

* Einen Saphir * Die Liebe bebt

* Ist mir egal * Sweet Caroline

* Ich dreh den Mond in deine Richtung *

u.v.m.

Wissenswertes

NIC war bisher drei Mal für den ECHO nominiert und erhielt kürzlich für sein Album „Die Liebe bebt“ die Party-Music-Award 2023 in Österreich.