Aladin und die Wunderlampe

Der junge Aladin, Sohn einer armen Schneiderfamilie, mag weder des Vaters Schneiderhandwerk lernen, noch steht ihm der Sinn nach einem ehrbaren Beruf. Als sein Vater stirbt muss die Mutter alleine als Spinnerin für den Lebensunterhalt sorgen. Eines Tages kommt Aladin in den Besitz einer Öllampe. In ihr steckt ein Dschinn (Geist), der Wünsche erfüllt. Aladin kommt das sehr gelegen, hat er sich doch gerade in die Tochter des Sultans verliebt, der dem Jungen schier unlösbare scheinende Aufgaben stellt. Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren.