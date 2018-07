SchlagUmSchlag - oder das geheime Leben der Schutzengel

Mit dieser musikalisch umrahmten Krimi-Komödie bringen die Schauspieler des Teatro Zanni 11 herrlich überzeichnete Charaktere auf die Bühne, die nicht nur schauspielerisch, sondern auch gesanglich zu Wort kommen.

In 90 Minuten werden unter anderem folgende Fragen behandelt:

Hat der Mensch einen freien Willen? Oder wird alles göttlich gelenkt? Und was passiert, wenn es doch nicht nach Plan geht? Wenn es gar Tote gibt? Darf und soll da die göttliche Macht eingreifen? Und was ist eigentlich in dem geheimnisvollen Umschlag, der für jede der Figuren eine andere Verheißung verspricht?