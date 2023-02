Broadway Night - Konzert in der Werkstatt

BROADWAY NIGHT

Die großartigen Musiker Julia Scoatariu und Hugues Leclère werden uns am 25.03.2023 im außergewöhnlichen Ambiente des Autohaus Müller an den New Yorker Broadway entführen.

Broadway Night vereint die schönsten Melodien des amerikanischen Musicals.

Die glatte und groovige Stimme von JULIA SCOATARIU fesselt das Publikum mit Werken aus Cabaret, Fame, Yentl, Hello Dolly, Grease, ….

HUGUES LECLÉRE perfektionierte seine pianistischen Fähigkeiten bei Catherine Collard, bevor er an das Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris kam. Er erhielt erste Preise in den Bereichen Klavier, Musikanalyse und Kammermusik. Seine Solo führte ihn in mehr als 30 Länder. Als Komponist und Mitglied der SACD entwirft er Shows, die verschiedene künstlerische Ausdrucksformen kombinieren.