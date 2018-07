Schlagzeugdialoge

× Erweitern Foto: Mehrdad H.-Aghdaie Trommelabend

Auf Marimba und Vibraphon, exotischen Trommeln, Becken, Gongs und anderen Schlaginstrumenten aus aller Welt gestaltet das Ensemble TalkingDrums die Auftaktveranstaltung zur Ausstellung "Dialog-Türen".

1982 als Percussion Ensemble Stuttgart von Professor Klaus Treßelt gegründet, besteht es seither in luktuierender Besetzung aus Studenten und Absolventen der Schlagzeugklasse an der Musikhochschule Stuttgart und ist unter der Leitung der Professoren Marta Klimasara, Klaus Dreher und Jürgen Spitschka in wechselnder Besetzung aktiv. Das Ensemble spielt Originalwerke und Bearbeitungen traditioneller und moderner Musik aus Asien und Europa.