Schlemmen am See

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Oberer See Böblingen 71032 Böblingen

”Schlemmen am See” ist eine gastronomische Talentshow, bei der sich Traditionsbetriebe - aber auch neue Hotellerie- & Gastronomieunternehmen einem überregionalen Publikum mit ihrem Können präsentieren.

Bis heute hat sich am Ursprungskonzept so gut wie nichts verändert. Engagierte Macher aus der Region, das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk, ein aussergewöhnliches Rahmenprogramm, Pagodenzelte ,Tischdecken, liebevoll dekorierte Standorte, ein einzigartiges Flair, herzliche Servicemitarbeiter und tolle Köche.

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Oberer See Böblingen 71032 Böblingen
Freizeit & Erholung
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