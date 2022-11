Schlemmen für den guten Zweck

Am Sonntag, 11. Dezember, laden wir Sie von 10-13 Uhr zum gemütlichen Spätaufsteher-Frühstück in den Rokokosaal des Wildbads ein.

Sie genießen nicht nur kulinarische Leckerbissen aus der Wildbadküche, sondern dürfen sich auch auf Klaviermusik von Thomas Kandert freuen.

Und das Beste: Sie frühstücken nicht nur in der „Perle an der Tauber“, sondern tun gleichzeitig auch Gutes: Pro Person spenden wir 20 Euro an die Rothenburger Tafel!

Wir bitten um Anmeldung unter 09861.977-0 oder kultur@wildbad.de.

(Kinder bis 4 Jahre frühstücken auf unsere Kosten, Kinder bis 13 Jahre zahlen die Hälfte)