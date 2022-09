Schlemmerparadies Stuttgarter Markthalle

Wer in Stuttgart nach exotischen Genüssen und exklusiver Feinkost aus aller Welt sucht, der kommt um einen Ausflug in die Markthalle nicht herum. Doch in Stuttgarts Schlemmerparadies finden sich nicht nur knackige Köstlichkeiten und internationale Delikatessen - auch verblüffende Geschichten und ungewöhnliche Einblicke machen dieses einzigartige Gebäude äußerst interessant. Während unseres 1,5-stündigen Markthallenrundgangs erleben Sie all diese Facetten, tauchen Sie ein ins lebendige Treiben von Händlern und Gourmets – bis hin zu einem kurzen Blick in den Keller. Als Abschluß wartet dann ein Glas Prosecco auf Sie. Viel Vergnügen!