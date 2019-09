Spanien und die Neue Welt Henning Wiegräbe, Posaune, Leitung

Auf den Spuren der spanischen Eroberer kamen die Missionare nach Mexiko und brachten – im Rahmen ihrer Missionsarbeit – europäische Musik und Instrumente mit sich in die Neue Welt.

So erklangen schon 1530 in der Kathedrale von Mexiko-Stadt mehrstimmige polyphone Werke, gesungen von einem Indio-Chor unter der Leitung eines Franziskaners. Die anfangs fehlenden Kirchenorgeln wurden bei Darbietungen durch Instrumental-Ensembles ersetzt. Europäische Kunstmusik traf auf populäre spanische Musik und auf die Volksmusik der Ureinwohner. Durch die Verschmelzung dieser verschiedenen Traditionen entstand eine typisch mexikanische Musikkultur, bunt und rhythmisch, instrumentiert mit Gesang, Bläsern, Gitarre und Orgel. Das Konzert des „Capricornus Ensembles Stuttgart“ beginnt in der Kirche mit Werken von Hernando Franco (1532–1585) und der Missa de Bomba von Pedro Bermúdez (1558–1605), wandert dann mit Villancicos von Tomás de Torrejón y Velasco (1644–1728) und von Juan Gutiérrez de Padilla (um 1590–1664) vor die Kirche, um schließlich mit Volksmusik zu enden.

Vorverkauf

Der Vorverkauf für alle Konzertkarten erfolgt über den Online-Ticket-Shop des Landesmuseums Württemberg unter www.landesmuseum-stuttgart.de sowie an der Museumskasse des Landesmuseums Württemberg im Stuttgarter Alten Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart (Di – So, 10 bis 17 Uhr).

Abendkasse

Die Abendkasse im Haus der Musik im Fruchtkasten, Schillerplatz 1, 70173 Stuttgart, öffnet jeweils 1 Stunde vor Konzertbeginn.

Eine Veranstaltung des Landesmuseum Württemberg in Kooperation mit der HMDK Stuttgart Capricornus Ensemble Stuttgart

Christine Boner, Sopran

Josué Meléndez Peláez, Zink, Gitarre

Moni Fischaleck, Flöte, Dulzian

Maria Morozova-Meléndez, Orgel

Henning Wiegräbe, Posaune, Leitung