Alexander von Schlippenbach (Klavier), Evan Parker (Saxophone) und Paul Lytton (Schlagzeug) gehören zu den wichtigsten Pionieren des Free Jazz in Europa - und zu unseren absoluten Lieblingsmusikern! Wir hatten das 1970 gegründete Trio schon mehrmals präsentiert - immer in Originalbesetzung mit Paul Lovens am Schlagzeug. Seit Paul Lovens nicht mehr mit auf die „Winterreise“ des Trios mitkommen kann, ist Paul Lytton zum festen Mitglied des Trios geworden.

In diesem Trio potenzieren sich die Energien. Die drei Großmeister des europäischen Jazz bringen jahrzehntelange Erfahrung in die Trio-Arbeit ein. In technischer Brillanz und mit blindem Verständnis praktizieren die drei Herren musikalische Interaktion in Reinkultur. Daraus ergeben sich aufregende Klangkaskaden und ruhige, verhaltene Momente, deren unvorhersehbare Entstehung fast schon telepathische Verbindungen der drei untereinander vermuten lässt.

Aus Platzgründen können wir nicht auf die unbestrittene Bedeutung jedes Einzelnen für die Entwicklung des Free Jazz und der improvisierten Musik eingehen.

Wir freuen uns, dass das Trio dank unseres neuen Klaviers nun endlich auch im club w71 zu hören ist! Wer an zeitgenössischer Musik interessiert ist, sollte das Schlippenbach Trio zumindest einmal gesehen haben. Für Fans von freiem Jazz ist das sowieso ein Pflichttermin!