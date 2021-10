Schloss-​Weihnachtsmarkt

Alljährlich am ersten Adventswochenende wird das Alte Schloss zur stimmungsvollen Kulisse für weihnachtlichen Budenzauber.

Im Schlosshof und rund um das stattliche Fachwerkgebäude im Stadtzentrum laden geschmückte Stände zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Während des Weihnachtsmarktes sorgen die örtlichen Vereine mit einem bunten Musikprogramm für weihnachtliche Stimmung im Schlosshof. Ebenfalls verwandeln die liebevoll in Handarbeit gefertigen Waren der Kunsthandwerker den Wurmbrandsaal in ein buntes Kunsthandwerkerdorf. Die lebende Krippe und der Besuch des Weihnachtsmannes machen den Einstieg in die Vorweihnachtszeit - nicht nur für Kinder - perfekt.