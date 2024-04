Schloss Eins - ein Stück Mechthild

Schloss 1 - das ist die Adresse der Justizvollzugsanstalt Rottenburg.

Hier stand im späten Mittelalter das Schloss von Mechthild, Gräfin von Württemberg und Erzherzogin von Österreich. Sie war eine Förderin der Künste, Streitschlichterin, Politikerin. Zusammen mit ihrem Mann Albrecht gründete sie die Universität Freiburg und später,zusammen mit ihrem Sohn, dem Grafen Eberhardt im Bart, die Universität Tübingen.

Mechthild, seit Jahrhunderten in ihrer Gruft liegend, erwacht in diesem spielfreudigen Theatersolo und begegnet dem abendlichen Publikum.Sie will zurück in ihr Schloss, will nach dem Rechten sehen...

Wie...es ist abgebrannt? Und die, die jetzt hier leben... zwischen Kette, Stein und Schuld...

Sie läuft durch die Stadt, landet im munteren Treiben des Wochenmarktes, nascht an den Pfirsichen und wirft ihre hölzernen Überschuhe weg. Erinnerungen werden wach... ihr kleiner Sohn Andreas, ihre Gebete zum Schutzheiligen, ihre Zeit mit Ludwig, dem geliebten Gemahl, ihre Freiheit nach dem Tod des 2. Ehemannes, ihre Möglichkeiten, das Leben zu gestalten.

Narr, Hexe, Tod und Teufel werfen die Gräfin ins Spiel. Die Handpuppen sind ihre Wegbegleiter. Der Schutzmann fabuliert über Freiheit und Gretel schleppt einen Eimer zum Marktbrunnen, denn der führt in der Fasnet Wein statt Wasser, juhu!

Könnten wir sehen, was nach uns kommt. Würde es unser Handeln jetzt verändern?

Zwischen Erinnerung und Konfrontation mit der Gegenwart entstehen Szenen, die das Bild der mittelalterlichen Regentin farbenfroh beleben und in neue Zusammenhänge bringen.

Idee/Text und Spiel: Janne Wagler; Regie: Anna Rosenfelder

Referent*in:

Schauspiel: Janne Wagler