Schloss EINS. Ein Stück Mechthild

Theaterstück mit Janne Wagler.

Schloss 1 - das ist die Adresse der Justizvollzugsanstalt JVA Rottenburg.

Hier stand im späten Mittelalter das Schloss von Mechthild, Gräfin von Württemberg und Erzherzogin von Österreich. Sie war eine Förderin der Künste, Streitschlichterin, Politikerin. In der Grablege der Stiftskirche Tübingen liegt sie, ruhend im ewigen Stein, an der Seite ihres ersten Gemahls Ludwig. Eine Archivarin will über sie berichten. Sie will der Gräfin nahe sein, mehr erfahren. Doch Narr, Hexe, Tod und Teufel mischen mit und werfen die Gräfin ins Spiel. Und so erwacht Gräfin Mechthild nach 542-jährigem Totenschlaf in einer bildstarken, bunten Zeitreise und begegnet dem abendlichen Publikum. ​Sie will zurück in ihr Schloss, will nach dem Rechten sehen. Die Schauspielerin Janne Wagler verleibt sich in diesem starken Schauspiel die Figur der Gräfin ein und nimmt das Publikum mit auf eine berührende Zeitreise zu einer Frau, die aus dem Dunkel des Spätmittelalters in unsere Zeit hineinragt.