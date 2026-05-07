Markt für Besonderes

Anbieter von Pflanzen, Pflanzenpflege, Gartenaccessoires, Gartendekoration, Gartentechnik, Gartenausstattung sowie Stilvollem, Kunsthandwerklichem und Genussvollem aus der Region zeigen eine bunte Vielfalt, die Garten und Heim noch schöner machen.

"Schloss.Garten.Genuss - Der Markt für Besonderes" ist ein Markt für Gartenliebhaber, Genussmenschen und Sonntagsbummler. Das vielfältige Warenangebot wird ergänzt durch ein breites Informations- und Unterhaltungsprogramm.

"Schloss.Garten.Genuss" findet im zweijährigen Turnus am dritten Sonntag im Juni statt und schließt sich dem landesweiten Schlosserlebnistag von Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg e.V. an. Das Marktgelände erstreckt sich vom Schlosshof über den gesamten Schlossgarten.

Der Eintritt ist frei. Der Markt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.