Schloss-Scheunen-Schau: Kunsthandwerk vom Feinsten

Zum zweiten Mal findet dieser Kunsthandwerkermarkt – die ehemalige "Hohenrodener Art" – am 13. und 14. April 2024 in Essingen in der wunderschönen Schloss-Scheune und im Park davor statt. In diesem Jahr präsentieren sich noch mehr hochkarätige Kunsthandwerker aus Nah und Fern mit wunderbaren Arbeiten: Phantasievolle und tragbare Mode, bunter und edler Schmuck, duftende Lavendelkreationen, Pflegendes für Haar und Körper, hochwertige Keramik, Kalligrfie, Papierarbeiten in vielen Formen, Gedrechseltes, Skulpturen und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Qualität der Urlesbauer aus Lauterburg. Als Ohrenschmaus spielt Schmaz Klavier. Im gemütlichen Pagodenzelt verblüfft der Zauberer Rondini Groß und Klein. Für Fahrzeuge gibt es ausreichend Platz an der Parkschule Essingen. Der Eintritt ist frei.

Infos gibt es von Magdalena Höhne unter 07361-61461 oder Cornelia Leidenfrost unter 0172-7332827 oder online unter www.instagram.com/schloss.scheunen.schau/

Die Öffnungszeiten sind Samstag von 13 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.