Schloss-Weihnachtsmarkt

Im Schlosshof und rund um das stattliche Fachwerkgebäude des Alten Schlosses und rund um die Ev. Stadtkirche laden geschmückte Stände zum vorweihnachtlichen Bummel ein.

Während des Weihnachtsmarktes sorgen die örtlichen Vereine mit einem bunten Musikprogramm für weihnachtliche Stimmung auf der Showbühne. Ebenfalls verwandeln die liebevoll in Handarbeit gefertigten Waren der Kunsthandwerker den Wurmbrandsaal in ein buntes Kunsthandwerkerdorf und das Gemeindehaus in einen Kreativmarkt.

Die lebende Krippe und der Besuch des Weihnachtsmannes machen den Einstieg in die Vorweihnachtszeit - nicht nur für Kinder - perfekt.