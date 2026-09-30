Schloss-Weihnachtsmarkt

Im Schlosshof und rund um das stattliche Fachwerkgebäude des Alten Schlosses und im Alten Bräuhaus laden geschmückte Stände zum vorweihnachtlichen Bummel ein.

Während des Weihnachtsmarktes sorgen die örtlichen Vereine mit einem bunten Musikprogramm für weihnachtliche Stimmung auf der Showbühne. Ebenfalls verwandeln die liebevoll in Handarbeit gefertigten Waren der Kunsthandwerker den Wurmbrandsaal und das Alte Bräuhaus in ein buntes Kunsthandwerkerdorf und in einen Kreativmarkt.

Die lebende Krippe und der Besuch des Weihnachtsmannes machen den Einstieg in die Vorweihnachtszeit - nicht nur für Kinder - perfekt.