Schlossbühne live! Finn Mc Cool

Finn Mc Cool steht für handgemachte Musik mit keltischen Wurzeln und weitem Horizont: von der Schwäbischen Alb über die schottischen Highlands und die Appalachen bis in die Sümpfe Louisianas.

Das Quartett verbindet Folk, Traditionals und eigene Arrangements zu einer mitreißenden musikalischen Reise. Es musizieren Ying Schütze-Huang (Violine, Gesang), Frank Schrader (Mandoline, Bouzouki, Gitarre, Gesang), Jo Schmieg (Kontrabass, Gesang) und Günter Neumann.