Schlossbühne live! Sven Fischer unplugged

Sven Fischer steht für kraftvollen „Tiefseerock“: klassischer Rock mit viel Emotion.

Und eine Besonderheit im Schloss Hof: Diese Lieder mit Tiefgang hier unplugged unter anderem mit Oboe und Piano zu erleben. Ein filigraner Rockabend der besonderen Sorte. Sven Fischer ist in der Region kein Unbekannter. Nach Jahren als gefragter Studio- und Live-Schlagzeuger unter anderem bei Antiheld, begann er, eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. 2024 erschien sein erstes Demo-Album, das Publikum und Musikbranche gleichermaßen aufhorchen ließ. „Fischer unplugged“ ist ein ganz besonderes Erlebnis.