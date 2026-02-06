Schlossbesuch inkl. Schlossführung

Hoch über der Donau thront das märchenhafte Hohenzollernschloss.

Bis heute ist das Residenzschloss Stammsitz der Fürsten von Hohenzollern. Lassen Sie sich entführen in die wechselvolle Familienhistorie. Hier wird Geschichte erlebbar.

Das erstmals 1061 erwähnte Geschlecht der Hohenzollern prägte die europäische Geschichte wie kaum ein anderes Adelsgeschlecht. Über viele Jahrhunderte hinweg hinterließ jede einzelne Generation ihre ganz eigenen Spuren. Dabei sind es nicht nur die prächtigen Räumlichkeiten, die historische Zeitgeschichte widerspiegeln, sondern vor allem die Menschen, die hinter den ehrwürdigen Mauern lebten, wirkten und Entscheidungen trafen. Als Strategen, Diplomaten und Visionäre lenkten sie mit Weitblick und Machtbewusstsein die Geschicke des Hauses Hohenzollern und beeinflussten Politik, Kultur und Gesellschaft nachhaltig.

Im Rahmen regelmäßig stattfindender Schlossführungen können Besucher diese bewegte Geschichte hautnah erleben. Alternativ steht ein individueller Rundgang mit Audioguide in acht verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Für Kindergarten- und Grundschulkinder gibt es zusätzlich eine spannende und altersgerechte Kinderführung.

Ein weiteres Highlight ist der inkludierte Besuch der historischen Ritter- und Waffenhalle. Mit rund 3000 Exponaten zählt sie zu den größten privaten Sammlungen Europas.