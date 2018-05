Schlosserlebnistag für Familien

Mit der ganzen Familie einen unbeschwerten und fröhlichen Tag im Museum verbringen - das bietet der Schlosserlebnistag im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim jährlich am dritten Sonntag im Juni. Das gesamte Museum ist an diesem Tag neu erfahrbar, neu erlebbar. Kreative und spielerische Angebote, musikalische Darbietungen, Vorführungen, außerdem Essen und Trinken - das alles wird an diesem Sonntag zu einem attraktiven Preis angeboten, der insbesondere für den strapazierten Geldbeutel von Familien konzipiert wurde.