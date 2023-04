Open Campus an der Hochschule Aalen

Tag der offenen Tür in der Hochschule Aalen: Neben attraktiven und spannenden Programmpunkten sind Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte, Bachelor- und Masterstudierende, aber auch Eltern, Geschwister und Familien herzlich eingeladen, sich an den Infoständen der Fakultäten über das breite Studienangebot an der Hochschule Aalen zu informieren und beraten zu lassen. Und neben einem unterhaltsamen Open-Air-Bühnenprogramm gibt es für den Hunger zwischendurch auch Foodtrucks mit leckeren Snacks.