Konrad, die Pfahlheimer und die Musik - Ein Musiktheater des Kinderchores Pfahlheim

Vor vielen hundert Jahren lebten die Pfahlheimer fröhlich in ihrem kleinen Dorf. Der edle Herr Konrad lebte auf der Burg, ganz nahe bei Pfahlheim, und war sehr fürsorglich. Er kümmerte sich um seine Pfahlheimer - für ihn zählten sie als Menschen. Das war ihm wichtiger, als Reichtum und Macht zu haben. So hatte er Verständnis für das lebhafte Zusammenleben im Dorf mit Musik, Tanz, Gesprächen und Arbeit. Sein Gehilfe Olaf aber sah das anders. Er wollte, dass Konrad seine Aufgaben als Herr strenger wahrnahm, und war davon überzeugt, dass Konrad so mächtiger und reicher sein könnte. Denn dann – so erhoffte es sich Olaf – könnte auch er selbst mächtiger und reicher sein. Für Olaf stand fest: Musik und Gemeinschaft halten die Pfahlheimer von der Arbeit ab. Und so schmiedete Olaf einen hinterlistigen Plan…

Eintritt frei, wir freuen uns über Spenden. Einlass: 13:30 Uhr.

Im Anschluss daran lädt der Liederkranz Pfahlheim herzlich zu Kaffee und Kuchen ein.