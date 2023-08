Let’s Twist Again

Musik begleitet uns ein Leben lang, jeder Mensch hat seinen eigenen, ganz persönlichen Soundtrack mit dem er Erinnerungen und Emotionen verbindet. Kein Wunder also, dass immer mehr Senior:innen aktiv musizieren oder ein Musikinstrument erlernen möchten. Auch in der Pflege spielen musikalische Angebote eine nicht mehr wegzudenkende Rolle.

Um auf die individuellen Bedürfnisse der Altersgruppe einzugehen, sind Grundlagen der Musikgeragogik unumgänglich. Die Fachdisziplin widmet sich explizit der musikalischen Bildung im Alter und umfasst eine große Bandbreite von Aktivitäten – vom Instrumentalunterricht bis hin zu Einzel- und Gruppenangeboten sowohl für vitale Senior:innen als auch für hochaltrige oder an Demenz erkrankte Menschen.

Dozentin Dr. Kerstin Jaunich vermittelt in der Fortbildung ein Basiswissen über Musikgeragogik in Verbindung mit einer Vielzahl praktischer Tipps und Methoden für musikalische Einzel- und Gruppenangebote. Dabei werden sowohl Rahmenbedingungen als auch didaktische Methoden theoretisch und praktisch erörtert. Im Mittelpunkt stehen die Musikstile der 40er bis 70er Jahre.

Die hybride Fortbildung richtet sich an alle, die musikalisch mit Senior:innen arbeiten oder den Einstieg finden möchten. Die Teilnahme ist in Präsenz und via Zoom möglich.

Dozentin:

Dr. Kerstin Jaunich ist Kulturpädagogin und Musikwissenschaftlerin und hat sich als „Musikgeragogin“ auf die Arbeit mit Senior:innen spezialisiert. Sie musiziert in Privathaushalten und Einrichtungen der Altenhilfe und ist als Dozentin in der Aus- und Weiterbildung von Betreuungskräften und Musizierenden tätig.