Schlossfest Ebersberg

Am Pfingstwochenende lädt der Bürgerverein wieder Jung und Alt zu seinem traditionellen Schlossfest auf den Ebersberg ein.

Eröffnet wird das beliebte Fest am Freitagabend etwas anders als die letzten Jahre. Unter dem Motto „Music meets Comedy“ möchten wir unsere Gäste dieses Jahr willkommen heißen. Wir gestalten einen bunten Abend der ganz im Sinne der Schwäbischen Geselligkeit stehen soll. Ein Schmunzeln wird ihnen dabei sicherlich Alois Gscheidle mit Schwäbischem Kabarett ins Gesicht zaubern. Weiter geht es dann musikalisch mit dem Musikverein Mainhardt, welcher sie mit Volksmusik, Schlagern, Pop und Showeinlagen unterhalten wird. Einlass ist um 19:00 Uhr. Beginn um 19:45 Uhr. Eintrittskarten können im Vorverkauf ab dem 30. April beim Bestellshop Willging und in der Volksbank Unterbrüden erworben werden.

Am Samstagabend (Einlass 20:00 Uhr/ Beginn 21:00 Uhr) laden „Xtreme #PARTYWILD“ auf dem Ebersberg zur Partynacht ein. Die sieben Musiker zeigen die ganze Bandbreite, welche die Musikgeschichte zu bieten hat und versprechen, dass durch ihre professionelle Bühnenshow mit modernster Technik und Soundanlage keine Wünsche der Fans offen bleiben.

Volkstümlich geht es am Sonntag und Montag weiter. Umrahmt von traditioneller und fetziger Blasmusik, dargeboten von den Musikvereinen MV Sulzbach, MV Gärtringen, MV Weitmars und MV Unterweissach. Traditionell bieten wir sonntags und montags im und ums Festzelt unseren bekannt guten Mittagstisch und Erfrischungen aller Art.

Der direkt an den Festplatz angrenzende Spielplatz bietet unseren kleinen Gästen Abwechslung und ein herrliches Betätigungsfeld, so dass sich Kinder und Eltern unbeschwert vergnügen und amüsieren können.

Am Sonntagnachmittag, ab 17:00 Uhr, lädt das Volksmusikduo „Die Jauchzaaa“ mit fetziger Alpenländischer Volksmusik aus Österreich und Bayern, sowie Schlagern in ihrem speziellen „Die Jauchzaaa-Sound“, zum Mitfeiern auf den Ebersberg ein.

Zum Abschluss und Ausklang spielen am Montagabend ab ca. 17:00 Uhr die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Bürgerverein Ebersberg unter Leitung von Ralf Göltenbodt.

Der Eintritt kostet am Freitag 3,--€ und am Samstag 8,-- €. Am Sonntag und Montag ist der Eintritt frei.