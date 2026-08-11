MAKE DEMOKRATIE NOCH STÄRKER AGAIN!

Ein schwuler Vater zieht die rosa Samthandschuhe aus.

Sascha Straub – Lesung

Ruth Sabadino – Saxophon

„Warum wird unsere Demokratie eigentlich demokratiefeindlichen Strömungen auf dem Silbertablett serviert?“

Dieser Frage widmet sich Sascha Straub in seinem neuen Buch "The Pink Dad" und lädt die Leserinnen und Leser zu einer außergewöhnlichen Reise durch Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft ein.

Mit einer Mischung aus Humor, Satire und ernsthaften Denkanstößen analysiert Sascha Straub die Herausforderungen unserer Zeit – und bleibt dabei nicht bei der Kritik stehen. Im Gegenteil, im Mittelpunkt stehen pragmatische und kreative Lösungsansätze, die zeigen sollen, wie Vertrauen in Demokratie, Medien und Wirtschaft wieder gestärkt werden können.

Das Buch „The Pink Dad“ versteht sich als ein leidenschaftliches Plädoyer für eine moderne, starke und handlungsfähige Demokratie, die jedoch nicht von allein entsteht!

Im Gegenteil: Sie braucht uns - und mit uns sind wir alle gemeint!

Tauchen sie ein in die bewusst verrückte Welt des Autors und werden sie Teil einer noch stärkeren Demokratie des 21. Jahrhunderts.