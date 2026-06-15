Schlossfest Pfedelbach

Die Gemeinde Pfedelbach kann Feste feiern und lädt Sie dazu ein!

Vom 21. bis 23. Juli erwachen der Schlossgraben und die Ortsmitte beim Pfedelbacher Schlossfest für drei Tage aus ihrem Dornröschenschlaf!

In diesen Tagen entsteht rund um das wunderbare Pfedelbacher Schloss eine Gourmetmeile mit Herzhaftem wie Brutzelfleisch, Pommes, Steaks, Würste und Zwiebelkuchen genauso wie Fischspezialitäten, Kuchen, Waffeln und Crêpes, heimische Weine, Cocktails und mehr.

Neben traditionell gastfreundlicher Bewirtung der Festbesucher durch die örtlichen Vereine sorgen verschiedene Gruppen und Künstler auf und neben den drei Bühnen für musikalische Unterhaltung, beste Stimmung und für unvergessliche Sommernächte.

Bürgermeister Torsten Kunkel eröffnet das Pfedelbacher Schlossfest freitags um 18.00 Uhrauf der Bühne in der Ortsmitte.