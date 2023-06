Beim 8. Familienfest fragen wir uns: Was passiert, wenn verschiedene Personen aus bekannten Opern zusammenkommen und über das Thema Oper sprechen?

Wieso wird da eigentlich so viel wiederholt? Was ist eigentlich mit den Frauen in den Opern? Warum stänkert immer einer? Und wieso spricht einer immer italienisch?

Gemeinsam mit Carmen, Cavaradossi, Papageno und anderen bekannten Figuren machen wir uns in einer Konferenz der Zwingenberger Opern auf die Suche nach Antworten. Seid dabei und nehmt Platz!