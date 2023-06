Sister Act

Das himmlische Musical nach dem gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg.

Nachtclubsängerin Deloris aus Philadelphia wird unfreiwillig Zeugin, als ihr Lover einen Mord begeht. Seitdem ist sie vor ihm auf der Flucht und lässt sich von der Polizei in einem Kloster verstecken. Dort eckt sie mit ihrem schnodderigen Lebensstil zwar überall an – doch als der Nonnenchor unter ihre musikalischen Fittiche kommt, wird der auf einmal so hitverdächtig, dass sich sogar der Papst ankündigt! Wenn da nur nicht der mörderische Ex-Lover und seine Gangster wären...

Disney-Hauskomponist Alan Menken verwandelt den Film-Welterfolg in einen rasanten Musical-Hit mit vielen neuen Songs im Stil von Disco, Gospel und »Phillysound«!