Der Freischütz

Oper von Carl M. v. Weber.

Jägerbursche Max liebt Agathe, die Tochter des fürstlichen Erbförsters Cuno.

Wie gerne würde er sie so schnell wie möglich zur Frau nehmen und damit gleichzeitig Cunos Nachfolger werden! Doch zuerst muss ein neuer Erbförster einen Probeschuss in aller Öffentlichkeit bestehen. Um sicher zu gehen, dass der allesentscheidende Schuss auch gelingt, lässt sich Max mit seinem zwielichtigen Kollegen Caspar ein, der ihm vermeintlich uneigennützig eine teuflische Freikugel anbietet und ihn zum nächtlichen Gießen in die dunkle Wolfsschlucht lockt...

Regisseurin Angela Brandt (Semperoper Dresden) interpretiert die Hausoper der Schlossfestspiele neu – in unmittelbarer Nähe zur nächtlichen Wolfsschlucht!

„Du Schwärmerei vom Walde,

vom Abend, von den Sternen,

vom Monde, von der Dorfturmglocke,

wenn es Abend schlägt!“

R. Wagner zum Freischütz

Dauer: ca. 3 Stunden

Dichtung von Johann Friedrich Kind

Musik von Carl Maria von Weber