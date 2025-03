× Erweitern Schloss Zwingenberg

Die Schlossfestspiele Zwingenberg präsentieren vom 29. Juli bis zum 3. August eine der opulentesten Produktionen ihrer Geschichte:

Ausgezeichnet mit fünf Tony Awards basiert „Titanic – Das Musical“ (Regie: Patrick Stanke) auf den bewegenden Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten ebenso behutsam wie detailgetreu nach. „Mit großem Ensemble, Chor und Orchester werden wir zu einer bewegenden Zeitreise ablegen“, verspricht Intendant Rainer Roos.

Eröffnet wird die 42. Spielzeit am 13. Juli mit der derzeit angesagtesten Boyband der Klassik, den Hanke Brothers und ihrem Programm: „Elements“. Eine Operngala entführt mit gleich mehreren Star-Tenören am 18. Juli ins „Land, wo die Zitronen blüh’n“ und märchenhaft schön wird die Musicalgala am 25. Juli.