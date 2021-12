Schlossfunkeln. Lichtkunst im Residenzschloss

× Erweitern Jörg Hanitzsch Mothra

Von Ende November bis Anfang März wird das Mergentheimer Schloss innen und außen verzaubert – durch die einzigartigen Lichtinstallationen des Künstlers Jörn Hanitzsch. Er wird damit Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und im inneren Schlosshof sowie in den Räumen des Schlosses ganz neue Akzente setzen. Ein Erlebnis für Kunstbegeisterte wie für Familien gleichermaßen!

Jörn Hanitzsch lebt in Cottbus und betreibt dort eine große Lichtgalerie; nun sind seine Arbeiten erstmals in Bad Mergentheim zu sehen. Start und Ziel der begeisternden Lichtkunst ist der Schlosshof. Der Weg führt durch das Schloss, mit immer wieder überraschenden Lichteffekten, die den Objekten eine ganz neue Erscheinung verleihen. Die prächtige südwestliche Wendeltreppe mit ihrem gotisierenden Netzgewölbe erfährt neue Aufmerksamkeit durch eine ebenso kunstvolle Beleuchtung. Skurril-leuchtende Lichtfigurinen stehen Spalier. Neue, bisher unentdeckte Nuancen in der umfangreichen Puppenstubensammlung werden durch Hintergrund-Illuminationen akzentuiert. Lernen Sie den "King of Colour and Love" kennen!

Die „Guardians of Time“, die „Wächter der Zeit“ des befreundeten Künstlers Manfred Kielnhofer laden im Schlosshof zum puren Schaugenuss ein. Die damit kombinierte, komplexe, rund 5 Meter hohe Lichtkunstinstallation „Mothra“ ist Höhepunkt der Arbeiten von Jörn Hanitzsch. Mit der Dämmerung kann man richtiggehend zum Teil der großen und damit begehbaren Installation werden. Im Kern geht es bei „Mothra“ um eine dynamische Lichtinstallation aus 72 neutral weißen Lichtobjekten. Spezielle Vollglas-Linsen wurden vor einer LED-Applikation montiert, um die Lichtinterpretation in den Raum und die umliegend geschlossene Fassade zu transportieren. Diese stark gewölbten Linsen wirken wie die 20fach vergrößerten Augen von Motten, die – als „Mothra“ bezeichnet – in japanischen Comics und seit 1961 in Filmen zu finden sind. Diese Anlehnung wird durch verschiedenfarbig aufspreizende und um die Linsen geheftete Folien vertieft, die an den Flügelschlag und die leuchtenden Augen von Motten und Fledermäusen erinnern. Zeitgenössische Lichtkunst vom Feinsten!

