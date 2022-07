Die philovelo-Schlossgärten-Tour verbindet Stadtfeeling und Naturerlebnis!

Sie ist für all diejenigen die schönste Variante, die neben den klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt nicht auf die Natur verzichten möchten. Fast nirgends lässt sich dies so toll kombinieren wie bei uns in Stuttgart.

Vom philovelo-City-Point geht es direkt durch die Innenstadt, vorbei am Alten und Neuen Schloss.

Danach passieren wir mit den Segways das Landgericht und die weltweit bekannte Musikhochschule, bevor wir die grüne Lunge von Stuttgart erreichen.

Dieses 60 Hektar große Areal ist geprägt von kleinen Seen, Wiesen, sehr alten Bäumen, Baumgruppen und Alleen. Natur pur, inmitten der Stadt Stuttgart.

Schnell fühlt man sich mit dem Segway zurückversetzt in das 16. Jahrhundert mit seinen Pferden und Kutschen, als die Gärten auf Geheiß des Württembergischen Hofes entstanden sind. Perfekt um die Eindrücke der Tour auf dem Segway auf sich wirken lassen zu können.

Stuttgart bietet aber nicht nur Natur pur, sondern ist heute überall im Wandel. Nirgends sieht man dies so eindrücklich, wie an einer der größten Innerstäditschen Baustellen Europas - Stuttgart 21 genannt. Wir passieren ein Teil der Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof und fahren dann weiter durch die Innenstadt, vorbei an der Hochschule Stuttgart und schließlich wieder zurück zum Startpunkt.

Tourstart: philovelo - Segway Point Stuttgart, Furtbachstraße 4, 70178 Stuttgart