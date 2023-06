Schlossgarten Filmnacht

Zum 20. Jubiläum des Hospizvereins Rothenburg ob der Tauber e.V. findet die Schloßgarten Filmnacht im idylischen Schloßgarten in Gebsattel statt.

Verbringt mit uns einen tollen Kinoabend mit einem lustigen und spannenden Film für die ganze Familie. Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt Sitzplätze für ca. 150 Besucher, zum Flanieren auf dem Rasen könnt ihr auch gerne eigene Decken mitbringen. Macht es Euch bequem.

Einlass ab 18:00 Uhr (Filmbeginn ca. 20:30 Uhr)

Der Film: Alles beginnt mit einem kleinen Unfall, der sich noch zum wahren Glücksfall für die junge Louise entpuppen soll: Ihr hoch verschuldeter Birnenhof steht kurz vor dem Bankkrott und die Geschäfte laufen schlecht. Da tritt Pierre in ihr Leben, landet buchstäblich auf ihrer Motorhaube. Ein ordentlicher, frappierender ehrlicher Eigenbrötler, der am liebsten Primzahlen zitiert. Das hat Louise gerade noch gefehlt. In ihrer Gegenwart blüht der sensible Mann auf, rettet sogar ihren Birnenernte vor dem sicheren Erfrieren. Beide verlieben sich ineinander und Pierre erkennt, dass er zum ersten Mal ein wirkliches Zuhause gefunden hat. BIRNENKUCHEN MIT LAVENDEL entführt uns in eine Welt voller Wunder - gefüllt mit dem Duft der Birnen der Provence.

Das Café Lebenslust versorgt uns mit Sommerdrinks und leckeren Snacks. Für jeden ist etwas dabei.