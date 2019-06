Schlosshoffest Oßweil

× Erweitern Peter Stanjeck Gemütliches Beisammensein im Hof des Oßweiler Schlosses.

In einzigartiger Atmosphäre findet am 26. und 27. Juli 2019 wieder das Oßweiler Schlosshoffest statt. Den ganz besonderen Rahmen gibt diesem Fest der stimmungsvolle Innenhof des Schlosses, wo uralte Kastanienbäume von alten Gemäuern umrahmt werden und zahlreiche Lichter die orangefarbenen Schirme illuminieren. Untermalt von unterhaltender Live-Zithermusik bewirtet der Zitherclub Oßweil mit kühlen Getränken und verschiedenen Köstlichkeiten. Serviert werden u.a. Wacholderhals vom Grill, die traditionelle rote Wurst sowie verschiedene von Clubmitgliedern selbstgemachte Spezialitäten aus der Schlossküche, darunter der inzwischen berühmte selbstgemachte Kartoffelsalat oder in Essig eingelegter Weichkäse.