Schlosshofkonzerte: Max Mutzke & Marialy Pacheco: Unsere Nacht

Ein Duo, das Genregrenzen sprengt und Musik in ihrer reinsten Form zelebriert.

Max Mutzke, eine der markantesten Stimmen Deutschlands, verbindet Bühnenpräsenz, Bodenständigkeit und Humor auf unvergleichliche Weise. In diesem besonderen Duo-Format zeigt er sich reduziert, intim und dennoch kraftvoll.

Begleitet wird er von der kubanischen Ausnahme-Pianistin Marialy Pacheco, deren virtuos-einfühlsames Spiel den perfekten Rahmen bietet, um Mutzkes Songs in purster Form zu präsentieren: Stimme trifft Klavier – reduziert, intensiv und doch unglaublich facettenreich. Diese besondere musikalische Partnerschaft hebt Mutzkes Songs auf ein völlig neues Niveau, indem sie elegant und abwechslungsreich neu arrangiert wurden.

Die Freude der beiden Musiker_innen am gemeinsamen Musizieren ist hör- und spürbar. Begeistert voneinander, entstand nicht nur eine Zusammenarbeit auf Pachecos Album „Duets“, sondern auch das eigenständige Programm „Unsere Nacht“. Um es mit den Worten von Max zu beschreiben: „Zwar sind alle Lieder des Programms von mir, aber sie haben den Weg in das Ohr, durch das Herz und aus den Händen von Marialy wieder rausgefunden und somit sind ganz neue, einzigartige Versionen entstanden.“ Humorvolle Interaktionen mit dem Publikum und mitreißende Momente machen jedes Konzert zu einem Erlebnis.