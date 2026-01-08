Schlosshofkonzerte: Richard Wagner: Tristan und Isolde

Pocket Opera.

Oper kurzweilig, packend und emotional: Das Solistenensemble D’Accord unter Leitung der in Tübingen bestens bekannten Geigerin Martina Trumpp hat mit seinen 90-minütigen Opern-Paraphrasen in den letzten Jahren für internationale Aufmerksamkeit gesorgt.

Mit ihren Wagner-Arrangements gastierte die Formation während der Bayreuther Festspiele in Richard Wagners Wohnhaus Wahnfried. Sie konzertierte auf Schloss Hohenschwangau, auf dem Wagner König Ludwig II. besuchte, und war beim Brucknerfest Linz sowie in der Elbphilharmonie zu Gast.

Das Arrangement von Wagners bahnbrechender Oper „Tristan und Isolde“ für sechs Streichinstrumente „hört tief in die musikalischen Strukturen des Werks hinein und schält dessen Individualität heraus“, lobt der ORF: „Rätselhafte Akkorde werden in diesem Setting zu durchsichtigen Schicksalsfäden, die vor einer Zerreißprobe stehen, triefende Leidenschaft entpuppt sich plötzlich als echter Herzschmerz, und dick aufgetragene Opernarien verwandeln sich zum einfühlsamen, intimen Liedmoment.“ Die CD-Einspielung dieser Version wurde für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert und vom Konzert- und Opernmagazin concerti als „Spitzenleistung“ gefeiert.

Die Moderation dieses außergewöhnlichen Konzerts übernimmt die Schauspielerin Michaela May, selbst Klassik- und Wagnerfan und häufiger Gast auf Bayreuths rotem Teppich.