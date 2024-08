Konzerte am Neckar

Mit der wunderbaren Stimme von Jenny Badal (Balsamico), dem kraftvollen Gitarrenspiel von Julian Gramm (Gramm Art Project), und dem britischen Humor und ausdrucksstarkem Gesang von Andy Laycock von der weltbekannten Band The Flying Pickets ('Only You'), ist gute Laune und Spaß garantiert! Die drei Musiker-Freunde schaffen es nur mit akustischer Gitarre, Cajon,