Schlosshofkonzerte: Ute Lemper singt Kurt Weill

Schloss Hohentübingen Burgsteige 11, 72070 Tübingen

Lieder nach Texten von Bertolt Brecht und anderen.

Ute Lemper ist international bekannt für ihre Interpretationen von Kurt Weills Liedern aus dem deutschen, französischen und amerikanischen Teil seines Schaffens.

Als eine der renommiertesten Interpretinnen Weills, die von Kritikern hochgelobt wird, ist sie Botschafterin dieses einzigartigen Komponisten und seiner Musik. Als engagierte Geschichtenerzählerin und Historikerin nimmt Ute Lemper Sie mit auf eine Reise durch Kurt Weills Leben – durch die schmerzhaften und glorreichen Zeiten, die er als Komponist erlebte, und in sein Leben als jüdischer Mann in einer Welt, die ihn vor die schwierigsten Herausforderungen stellte.

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Schloss Hohentübingen Burgsteige 11, 72070 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
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